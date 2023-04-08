2023 seçiminde kimler hangi ittifakı destekliyor! İşte tüm ayrıntılar

Türkiye'de 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne toplam 35 siyasi parti katılıyor. Bu partilerin bir kısmı ittifaklar oluşturarak sandığa gidiyor. İttifaklar protokollerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Peki buna göre kaç ittifak seçime giriyor, hangi siyasi parti hangi ittifakta yer alıyor ya da dışarıdan destek veriyor?

Cumhur İttifakı partileri hangileri?

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan düzenleme gereği, bir önceki seçimde olduğu gibi bu seçimde de bazı siyasi partiler ittifak halinde seçime girmeye hazırlanıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunuldu. Ve Demokratik Sol Parti (DSP) İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren HÜDA PAR, ve DSP seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıkladı.



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Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim?

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.



Millet İttifakı'nda kimler var?

"Millet İttifakı"nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'nin seçim ittifakına ilişkin protokolü ise 22 Mart'ta YSK'ye teslim edildi.

Yeşil Sol Parti ittifakı hangi partilerden oluşuyor?

Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi de (EMEP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla katılma kararını içeren protokolü YSK'ye 24 Mart'ta sundu. "Emek ve Özgürlük İttifakı" içinde yer alan ve Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de içinde bulunduğu Yeşil Sol Parti İttifakı, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim?

Millet İttifakı, daha önce anlaştıkları üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Millet İttifakı'nda 4 parti seçime CHP listesinden girecek

Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalar sürerken önemli bir gelişme yaşandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek.

ATA İttifakı’nda hangi partiler var?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan ve "Ata" adı verilen ittifaka ilişkin protokol de aynı gün teslim edildi. İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için 8 Nisan'da YSK'de kura çekilecek.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim?

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dır.

ATA İttifakı’nda yer alan partiler listesi: Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi.

Kendi partisinden giren cumhurbaşkanı adayı kim?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giriyor.

En iddialı iki aday olan Cumhur ve Millet ittifakını kimler destekliyor.

2023 seçimlerinin en iddialı adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

MHP, Yeniden Refah, DSP, HüdaPar ve Büyük Birlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken. İYİ Parti, Deva ve Gelecek partisi dahil olmak üzere tüm radikal Komunist sol örgütler Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. PKK, YPG, FETÖ gibi tüm terör örgütleri de Millet ittifakı adayı Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladılar.

Yabancı ülkelerden ABD, Millet ittifakına destek vereceğini açıklamıştı. Seçim süreci boyunca bu desteği gerek terör örgütleri gerekse büyükelçileri aracılığı ile Kılıçdaroğlu'na vermeye devam ediyor. AB'ne bağlı ülkeler başta Fransa olmak üzere Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verirken. Azerbaycan ve Pakistan başta olmak üzere tüm Türk Devletleri, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyor.