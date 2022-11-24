2023 KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri:
ÖSYM 2023 sınav takvimini ilan etti. KPSS'ye hazırlananlar ise sınav tarihlerini, başvuruların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, 2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?
2023 KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri:
2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz 2023'te gerçekleşecek. Başvurular 16 Mayıs-25 Mayıs 2023 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran'da yapılabilecek. Sonuçlar ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.
2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.gün 29 Temmuz 2023'te yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.
2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.gün 30 Temmuz'da yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.