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Eğitim 2023 KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri:
Eğitim

2023 KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri:

ÖSYM 2023 sınav takvimini ilan etti. KPSS'ye hazırlananlar ise sınav tarihlerini, başvuruların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, 2023 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-11-24 23:03:00 -
2023 KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?

2023 KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri:

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz 2023'te gerçekleşecek. Başvurular 16 Mayıs-25 Mayıs 2023 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran'da yapılabilecek. Sonuçlar ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.gün 29 Temmuz 2023'te yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.gün 30 Temmuz'da yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

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