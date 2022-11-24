Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak?

2023 KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS başvuru tarihleri:

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Temmuz 2023'te gerçekleşecek. Başvurular 16 Mayıs-25 Mayıs 2023 tarihinde alınacak. Geç başvuru işlemleri 6-7 Haziran'da yapılabilecek. Sonuçlar ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.gün 29 Temmuz 2023'te yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.gün 30 Temmuz'da yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta yapılacak. Başvurular 16 Mayıs-29 Mayıs tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 6-7 Temmuz'da yapılacak. Sonuç ise 25 Ağustos'ta ilan edilecek.