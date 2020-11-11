2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası için Ankara'da incelemeler sürüyor

ANKARA (AA) - Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Teknik Delegesi Jürgen Endress ile ekibi, 2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası organizasyonu için aday olan Türkiye'de salonları ve konaklama noktalarını inceliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonundan alınan bilgiye göre, 2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası'nın, aday ülkeler Yunanistan ya da Türkiye'de 2023 Temmuz ayında düzenlenmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, ICSD Teknik Delegesi Jürgen Endress ve ekibi, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Ümit Kihtir ile birlikte organizasyon üzerine değerlendirmelerde bulundu. ICSD'nin şampiyonanın yapılacağı kentte 4 büyük spor salonu istediği belirtilirken, Endress ve ekibi Ankara'da organizasyon için Mamak'taki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu ile Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Heyetin daha sonra Ankara Arena ve Sincan Spor Salonu'nu gezeceği bildirildi.

Organizasyona Yunanistan ve Türkiye aday olurken, Endress'in Yunanistan'daki incelemelerini geçen hafta tamamladığı, şampiyonanın hangi ülkede yapılacağı kararının ise 2021 Ocak ayında duyurulacağı belirtildi.



