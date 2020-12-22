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Spor 2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı
Spor

2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:32:13 -
2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı

ANKARA (AA) - 2023 Dünya Askeri Judo Şampiyonası için ön çalışmalar başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) bünyesinde gerçekleştirilen ve 2023 yılında Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Dünya Askeri Judo Şampiyonası'nın yarışma takvimiyle ilgili Spor Okulları Komutanı Albay Bülent Çendik ile Spor Gücü Komutanı Albay Serkan Aslan, federasyon başkanı Sezer Huysuz'u ziyaret etti.

Dünya Askeri Judo Şampiyonası'nın ön hazırlıkları konusunda Huysuz ile görüş alışverişinde bulunan Çendik ve Aslan, organizasyon konusunda federasyonun yardım ve desteklerini beklediklerini kaydetti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket takdimi yapıldı.

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