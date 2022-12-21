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Spor 2023 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'da 31 Aralık'ta başlayacak
Spor

2023 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'da 31 Aralık'ta başlayacak

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'da 31 Aralık'ta start alacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 19:25:00 -
2023 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'da 31 Aralık'ta başlayacak

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'da 31 Aralık'ta start alacak.

Dakar Rallisi'ne ilişkin yapılan açıklamaya göre, zorlu ralli 31 Aralık-15 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Ralli sporcuları Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz ve Sam Sunderland'in yanı sıra birçok usta ve çaylak pilot mücadele edecek. Bu yıl 45. kez koşulacak olan Dakar Rallisi'nde sporcular, 14 etapta yarışacak.

2023 Dakar Rallisi, 31 Aralık'ta Kızıldeniz kıyılarındaki kısa bir etap ile başlayacak. Bu kısa etabın ardından çıkış sıraları belli olacak. Startın verilmesiyle maceraya atılan sürücüler, doğuya doğru gaza basacak ve Suudi Arabistan'daki Rubülhali çölündeki zorlu üç etabı geçecek. Dünyanın en zorlu rallisi 15 Ocak'ta, ülkenin doğu kıyısındaki Dammam şehrinde sona erecek.

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan ralli, yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika macerasının ardından 2020 yılında ilk kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmişti.

 

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