2022YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama!
YKS sınav yerleri açıklandı mı soruları öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oldu. 15 Haziran-16 Haziran arasında gerçekleştirilecek olan YKS sınavı giriş yerleri ne zaman açıklancağı merak ediliyor. Peki 2022 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? YKS 2022 sınav yerleri belli oldu mu?
YKS 2022 ne zaman yapılacak? Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alındı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. 2022 YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
YKS 2022 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Sınava giriş belgeleri henüz yayınlanmadı, sınava giriş belgelerinin 8 - 10 Haziran tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor. YKS 2022 sınav giriş belgesi için tıklayın
2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
18-19 Haziran'da yapılacak olan üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.