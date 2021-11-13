  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 2022’de tatiller kaç gün? 2022 resmi tatiller kaç gün?
Yaşam

2022’de tatiller kaç gün? 2022 resmi tatiller kaç gün?

Resmi tatiller 2022 | 2022 yılına kısa bir zaman kaldı. 2022’de tatil planı yapmak isteyenler ise kaç gün resmi tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022’de kaç gün resmi tatil yapılacak? 2022 resmi tatilleri

Yeniakit Publisher
2021-11-13 19:59:00 -
2022’de tatiller kaç gün? 2022 resmi tatiller kaç gün?

Yılsonu yaklaşırken pek çok kişi 2022 senesinde kaç gün resmi tatil yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022’de kaç gün resmi tatil olacak?

2022’de tatiller kaç gün? 2022 resmi tatiller kaç gün?

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır pek çok aile tatil için plan yapmaktansa daha çok çekirdek ailesiyle vakit geçirdi. Aşılamada gelinen nokta ve salgınla yaşamanın öğrenilmeye başlamasıyla birlikte pek çok kişi 2022’de tatil planı yapmaya başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi 2022 yılı resmi tatillerini araştırmaya başladı. 2022 yılı resmi tatillerini hesaplarken ramazan ve kurban bayramlarında zaman zaman tatillerin hafta sonlarıyla birleştirildiğinde de göz önünde bulundurabilirsiniz.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Pi sayısı nedir? Pi sayısı kaç?
Pi sayısı nedir? Pi sayısı kaç?

Medya

Pi sayısı nedir? Pi sayısı kaç?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KYK burs kredi sonuçları 2021 sorgula | KYK burs başvuru sonuçları
Eğitim

KYK burs kredi sonuçları 2021 sorgula | KYK burs başvuru sonuçları

KYK burs sonuçları | Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını tamamladı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman aç..
Hık deyicinin pık deyicisi
Gündem

Hık deyicinin pık deyicisi

Daha önce KHK'ları “facia” olarak nitelendiren Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, FETÖ soruşturmalarını “hukuk..
Metiner’den Arınç-Yeneroğlu görüşmesine tepki: Çok yazık! Böyleleriyle uğraşmak da bize kalıyor!
Gündem

Metiner’den Arınç-Yeneroğlu görüşmesine tepki: Çok yazık! Böyleleriyle uğraşmak da bize kalıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın FETÖ ile canı pahasına mücadeleyi başlattığı dönemde “Üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum” ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay