Yılsonu yaklaşırken pek çok kişi 2022 senesinde kaç gün resmi tatil yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022’de kaç gün resmi tatil olacak?

2022’de tatiller kaç gün? 2022 resmi tatiller kaç gün?

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır pek çok aile tatil için plan yapmaktansa daha çok çekirdek ailesiyle vakit geçirdi. Aşılamada gelinen nokta ve salgınla yaşamanın öğrenilmeye başlamasıyla birlikte pek çok kişi 2022’de tatil planı yapmaya başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi 2022 yılı resmi tatillerini araştırmaya başladı. 2022 yılı resmi tatillerini hesaplarken ramazan ve kurban bayramlarında zaman zaman tatillerin hafta sonlarıyla birleştirildiğinde de göz önünde bulundurabilirsiniz.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı