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Ekonomi 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar 2022 AGİ
Ekonomi

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar 2022 AGİ

Asgari ücret beklentileri 2022 | Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Bu sebeple sık sık “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna cevap aranıyor. Peki, asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret beklentileri 2022 | Asgari ücret ne kadar olacak 2022

Yeniakit Publisher
2021-10-18 12:29:00 -
2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar 2022 AGİ

Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2022 itibariyle maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak?

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar 2022 AGİ

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Hak-İş zam talepleri konusunda açıklama yaptı. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" dedi.

HAK-İş'in zam talebinin ardından Türk-İŞ'de beklentilerini açıkladı. Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız.   44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur” diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde dört toplantı düzenleyecek. Komisyon dördüncü ve son toplantının ardından belirlenen rakamı açıklayacak. Aynı açıklamada 2022 AGİ miktarı da açıklanmış olacak.

Asgari ücret zam oranı tahminleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

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