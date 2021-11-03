2022’de 60 milyon kullanıcı ‘e-Devlet Kapısı’ndan girecek

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

6 bini aşkın hizmet

Ekim ayı itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden 824 kurum ve kuruluşun 6 bin 1 hizmetine ulaşılabiliyor. Portalın mobil uygulamaları üzerinden de 3 bin 205 hizmete erişim sağlanabiliyor. Bu hizmetlerden aynı dönem itibarıyla 56,7 milyona ulaşan kayıtlı kullanıcı istifade edebiliyor. e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısının ise 2021 sonu itibarıyla 57 milyonu bulması öngörülürken gelecek yıl 60 milyon kişiye çıkması amaçlanıyor. Yıl sonu itibarıyla e-Devlet’ten sunulan hizmet sayısının 6 bin 100 olarak gerçekleşmesi tahmin edilirken, bunun 2022’de 6 bin 500’e çıkarılması hedefleniyor. 16-74 yaş aralığında bulunan bireyler içerisinde e-Devlet hizmetlerinden yararlananların oranının bu yıl yüzde 58,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bunun gelecek yıl yüzde 60’a çıkarılması planlanıyor.

Memnuniyet artıyor

Buradaki hizmetlerden memnuniyet oranın da gelecek yıl yüzde 99 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak

Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı’ndan hizmet sunumunun ve kullanımının artırılması amaçlanıyor.

Kanal çeşidi artacak

Bu kapsamda, e-Devlet çalışmaları kullanıcı odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecek.