2022'de 274 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak

Birleşmiş Milletler (BM) "Küresel İnsani Genel Bakış" (Global Humanitarian Overview) raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, pandeminin devam etmesi, iklim değişikliği ve çatışmaların daha fazla insanı kıtlığın eşiğine getirmesiyle dünya çapında insani yardıma olan gereksinimin artacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

BM İnsani Yardım Ajansı (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre dünya çapında 274 milyon insan gelecek yıl bir çeşit acil yardıma ihtiyaç duyacak. Raporda yürütülen tahminde 2021'de rekor düzeye ulaşan yardıma muhtaç insan sayısının gelecek yıl yüzde 17 daha artış göstereceğine işaret edildi. Bu oran 2022'de her 29 kişiden birinin insani yardıma ihtiyacı olacağı anlamına geliyor. Her 95 kişiden birinin yardıma ihtiyaç duyduğu 2015 yılına kıyasla 2022'de yüzde 250'lik artış meydana gelmiş olacak.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths gazetecilere verdiği demeçte, "muhtaç insan sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi. Griffiths ayrıca, "Bu kadar çok insana yardım etmek sürdürülebilir değil, ancak sürdürülmesi gerekiyor" diye konuştu.

BM'e bağlı ajansların ve diğer insani yardım kuruluşlarının yıllık öngörüsüne göre gelecek yıl 63 ülkede yardıma muhtaç durumda olan 183 milyon insana yardım sağlanması için 41 milyar dolar gerekecek. 2021 yılı için talep edilen yardım miktarı ise bu meblağın yaklaşık yüzde 35 altındaydı. Dört yıl öncesi ise yarısı kadardı.