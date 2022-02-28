2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman hangi kanalda?
Süper Lig’de olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında da heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç ile yarı finalde mücadele edecek. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de çeyrek final oynayacağı 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları hafta içinde oynanacak. 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı hangi kanalda?
Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek. Maçlar A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor, bu sezon kupada 3. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda deplasmanda Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var?
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
2 Mart Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası yarın hangi maçlar var?
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
3 Mart Perşembe hangi maçlar var?
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)