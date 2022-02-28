Süper Lig’de olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında da heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç ile yarı finalde mücadele edecek. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de çeyrek final oynayacağı 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman hangi kanalda?