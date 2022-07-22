2022 Zilhicce ayı ne zaman bitiyor? 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, Aşure ne zaman?

Muharrem ayı başladı mı ne zaman başlayacak? Hicri takvime göre 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. 2022 yılında muharrem ayı 30 Temmuz'da başlayacak. 10. gününü aşure gününe denk geldiği Muharrem ayında neler yapılır, hangi ibadetler yapılır ve aşure günü kaç gün sürecek sorularının yanıtlarına bakın. Peki Muharrem ayı başladı. Peki, Muharrem ayını nasıl değerlendirebiliriz? Aşure günü ne zaman? Aşure gününde neler yapılmalı?

Muharrem ayının 10'uncu günü ne zaman? Muharrem ayı 30 Temmuz 2022'de başlıyor. Aşure günü ne zaman? Muharrem ayının önemi nedir? Aşure gününde neler yapılmalı? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

Muharrem ayı ne zaman?

Hicri takvime göre 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Muharrem ayının 1'inci günü 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

Aşure günü ne zaman?

Aşure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 8 Ağustos 2022, Pazartesi gününe denk geliyor.

Muharrem ayı faziletleri

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure’dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir. Muharrem ayındaki bugünün değerini ve kutsallığını, tarihler şöyle anlatıyor:

Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh’un Cudi Dağı’nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa’nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf’un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub’un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb’un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.