2022 YÖKDİL 2 sınav başvurusu son gün ne zaman? YÖKDİL 2 sınav ücreti ne kadar?

6 Temmuz'da başlayan YÖKDİL başvuru işlemleri devam ediyor. 2022-YÖKDİL/2 sınavında adaylar İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden biri için sınava girecek. YÖKDİL başvuru tarihleri ne zaman bitecek? 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek YÖKDİL'in başvuru işlemleri 18 Temmuz 2022 tarihinde, saat 23.59'da sona erecek. 13 Mart'ta yapılan ilk sınavın ardından yapılacak yılın ikinci YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat sürecek.

YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YÖKDİL 2 sınavına katılacak adaylar YÖKDİL sınav ücretini 185 TL olarak ilgili bankalara yatıracak.

YÖKDİL sınav ücreti nereye yatacak?

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)