Milyonlar hayallerini kurduğu üniversiteye girmek için 18-19 Haziran tarihlerinde ter dökecek. Adaylar ise soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

2022 YKS TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanır? ÖSYM 2022 YKS soru kitapçıkları ne zaman yayınlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS hakkında bilgi verdi.2022-YKS soru dağılımları konusunda Aygün, "18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek" dedi.

Bu sene Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Aygün, ayrıca TYT'nin 135 dakika olan sınav süresinin 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldığını dile getirdi.

YKS soru ve cevap anahtarlarının açıklanacağı gün ve saate ilişkin ÖSYM’den henüz açıklama gelmedi. Ancak 3.oturumun ardından yani 19 Haziran Pazar akşamı soru ve cevap anahtarlarının açıklanması bekleniyor.