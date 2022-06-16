2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 TYT, AYT, YDT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 17-18 Haziran 2022 tarihinde TYT ve AYT olmak üzere iki oturumla yapılan üniversite sınavında gözler sonuçlara çevrildi. Peki, YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Ayrıntılar haberimizde...

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 17-18 Haziran’da yapılacak olan YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.