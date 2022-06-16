2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2022 TYT, AYT, YDT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları 2022 YKS sınavına katılacak adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS sınavının ardından açıklanacak olan YKS sonuçları ile adaylar üniversite tercihlerini aldıkları başarı sıralamasına göre, yapacak. ÖSYM 2022 YKS TYT ve AYT sonuçlarını ne zaman açıklayacağı da bir hayli merak konusu. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar.
Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 17-18 Haziran 2022 tarihinde TYT ve AYT olmak üzere iki oturumla yapılan üniversite sınavında gözler sonuçlara çevrildi. Peki, YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Ayrıntılar haberimizde...
2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 17-18 Haziran’da yapılacak olan YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.