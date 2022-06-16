Üniversite sınavına kaç adayın katıldığı merak konusu. Bu yıl baraj uygulamasının kalkmasıyla birlikte sınava girecek olanların sayısı daha çok merak edilmeye başlandı. Peki, bu sene YKS’ye kaç kişi başvuru yaptı?

2022 YKS sınavına kaç kişi katıldı? YKS 2022 TYT AYT kaç kişi başvurdu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye kaç adayın başvurduğuna dair bilgi paylaştı. Aygün, 022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtti. Aygün, YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak" dedi.

Engelli adaylara ilişkin hazırlıkları ise Aygün, "Her sınav merkezinde en az bir tane olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylarımız için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 545 engelli aday girecek. AYT'ye 7 bin 803, YDT'ye ise 688 engelli aday katılacak. Engelli adaylarımız için 2022 YKS'de, üç oturumda toplam 9 bin 476 okuyucu işaretleyici görev yapacak" diye konuştu.2022 YKS'ye 18 binden fazla şehit ve gazi yakınının başvurduğunu bildiren Aygün, TYT oturumunda 18 bin 34, AYT oturumlarında 14 bin 237 ve YDT oturumunda 3 bin 74 şehit ve gazi yakını adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirtti.