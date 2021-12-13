2022 YKS ne zaman? 2022 YKS başvurusu ne zaman?
YKS ne zaman yapılacak sor durum| Üniversite sınavlına hazırlananların merakla beklediği açıklama geldi. Peki, YKS ne zaman? YKS 2022 başvuruları ne zaman alınacak?
Merakla beklenen ÖSYM 2022 takvimi açıklandı. Öğrenciler üniversite sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, YKS 2022 ne zaman?
2022 YKS ne zaman? 2022 YKS başvurusu ne zaman?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2022 sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Aygün, “2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimine osym.gov.tr sitemizden erişebilirsiniz” dedi.
ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2022-YKS 18-19 Haziran gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
YKS başvuruları 11 Şubat 2022-7 Mart 2022 tarihlerinde alınacak. Geç başvurular ise 16 Mart 2022-17 Mart 2022 tarihlerinde yapılabilecek.