Üniversite sınavına hazırlananlar YKS başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. YKS başvurularının ne zaman alınacağı, başvuru ücretinin ne kadar olacağı merak konusu. Peki, bu sene YKS başvuru ücreti ne kadar oldu?

2022 YKS başvuruları başladı mı? YKS 2022 başvuru ücreti ne kadar?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS başvuruları ise 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihlerinde ÖSYM AİS üzerinden alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 16-17 Mart 2022'de yapılabilecek.

YKS 2022 kılavuzu henüz yayımlanmadı bu sebeple başvuru ücreti açıklanmadı. 2021 yılında başvuru ücreti 90 lira olarak alınmıştı. 2022 yılında ise ücretin 110-120 lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

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