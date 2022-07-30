2022 yılı Tarım destekleri ne zaman ödenecek? Çiftçi destek ödemeleri hangisi yattı?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "833 milyon 644 bin 98 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılık destek ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Buna göre; çiğ süt desteği 758 milyon 766 bin 281 TL, Kırsal Kalınma Yatırımlarının Desteklenmesi 39 milyon 399 bin 326 TL, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı 24 milyon 579 bin 214 TL, Uzman Eller Proje Desteği 9 milyon 796 bin 707 TL, Hayvan Gen Kaynakları 1 milyon 102 bin 570 TL olarak belirlendi.

Çiğ süt desteğinde T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olan kişiler çiğ süt ödemelerini 29 Temmuz'da saat 18.00'den sonra alabilecek. Kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan kişilere ise 5 Ağustos'ta saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak. Diğer destekler ise kimlik numarasının son hanesine bakılmaksızın 29 Temmuz Cuma günü 18.00'den sonra yatırılacak.