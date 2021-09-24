2022 yılı asgari ücrete en az yüzde kaç zam yapılır? Asgari ücret net brüt AGİ tutarı 2022

Asgari ücret 2022 ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı çalışanlara verilecek asgari ücret tutarını açıklamıştı. Asgari ücret zammıyla birlikte 2021 AGİ zammı da asgari ücret zam oranıyla birlikte değişmişti. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Buna göre asgari ücret AG bekar için 268,31TL, asgari ücret AGİ evli eşi çalışmayan 321,98 TL olmuştu.

2022 asgari ücret zammı ne kadar olur tahmini?

2022 asgari ücrete yapılacak zam oranları her yıl olduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Asgari ücreti belirleyecek 2022 yılı Tespit Komisyonunun ilk toplantısı henüz netleşmedi. Milyonlarca işçi ve işverenin yakından takip ettiği "Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret tahmini ne kadar olur? Asgari ücret 3500 olur mu?" soruların yanıtları merak konusu oldu.

Asgari ücret zammı 2022 ne kadar?

Asgari ücret 2022 zam oranı henüz belli değil. Asgari ücret zam oranı 2022 yılı için aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafınan karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam oranı yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam oranı da geçen yıl oluduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret tahmini 3500-3700 TL arasında olması tahmin ediliyor.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

2020 asgari ücret ve AGİ

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

2019 asgari ücret ve AGİ tablosu

Bekârlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL

Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL

Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL olarak belirlenmiştir.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL

2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL

2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL

2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL

2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL