2022 yılı asgari ücrete en az yüzde kaç zam yapılır? Asgari ücret net brüt AGİ tutarı 2022
2022 asgari ücret ne kadar olur? 2021 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca çalışan 2022 yılı asgari ücrete yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. 2021 yılı 1 günlük asgari ücret bekar AGİ dahil brüt 119,25 TL olarak hesaplanmakta. 20221 yılı için asgari ücret 21,56'lık artış yapıldı. 2021'de asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Peki 2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete 2022’de ne kadar zam yapılır? Asgari ücret net 2022 ne kadar olur? 2022’de asgari ücret brüt kaç para olur? soruları Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmaya başlayacak olması nedeniyle bir hayli merak edilir oldu. Peki 2022 asgari ücret net ne kadar olur? Asgari ücret 2022 brüt tahmini ne kadar? AGİ 2022'de ne olur? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılır? İşte detaylar.
Asgari ücret 2022 ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı çalışanlara verilecek asgari ücret tutarını açıklamıştı. Asgari ücret zammıyla birlikte 2021 AGİ zammı da asgari ücret zam oranıyla birlikte değişmişti. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Buna göre asgari ücret AG bekar için 268,31TL, asgari ücret AGİ evli eşi çalışmayan 321,98 TL olmuştu.
2022 asgari ücret zammı ne kadar olur tahmini?
2022 asgari ücrete yapılacak zam oranları her yıl olduğu gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenecek. Asgari ücreti belirleyecek 2022 yılı Tespit Komisyonunun ilk toplantısı henüz netleşmedi. Milyonlarca işçi ve işverenin yakından takip ettiği "Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret tahmini ne kadar olur? Asgari ücret 3500 olur mu?" soruların yanıtları merak konusu oldu.
Asgari ücret zammı 2022 ne kadar?
Asgari ücret 2022 zam oranı henüz belli değil. Asgari ücret zam oranı 2022 yılı için aralık ayının son haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafınan karara bağlanacak. 2021 asgari ücret zam oranı yüzde 21.56 olmuştu. 2022 asgari ücret zam oranı da geçen yıl oluduğu gibi yüzde 20-22 arasında olması bekleniyor. Yani 2022 asgari ücret tahmini 3500-3700 TL arasında olması tahmin ediliyor.
2021 AGİ tablosu
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
2020 asgari ücret ve AGİ
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
2019 asgari ücret ve AGİ tablosu
Bekârlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL
Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL
Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL
Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL
Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL
Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL
Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL
Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL olarak belirlenmiştir.
Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:
2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL
2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL
2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL
2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL
2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL