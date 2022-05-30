2022 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak karne ne zaman alınacak?
Okullar ne zaman kapanacak? 2022 yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google’dan şimdiden araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Eğitim Öğretim takvimini açıklamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte öğrencilerin merakla beklediği okulların kapanış tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erdi. Peki yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022 karne ne zaman alınacak?
İkinci ara tatil ne zaman bitecek?
Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatile girdi. İkinci dönem 17 Haziran'da sona erecek 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Okullar ne zaman kapanacak?
18 Nisan'da tekrar ders zili çalmasıyla birlikte eğitim öğretime devam eden milyonlarca öğrenci karne ne zaman alınacak? İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
2022 LGS ne zaman?
8. sınıfların gireceği LGS sınavı da 5 Haziran 2022'de yapılacak.
2022 YKS sınavı ne zaman?
2022 ÖSYM YKS TYT sınavı 18 Haziran, AYT sınavı da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.