Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar 11 Şubat-7 Mart tarihlerinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. 16-17 tarihleri arasında ise geç başvurular alınacak. YKS baraj puanının kaldırılmasının ardından pek çok kişi üniversiteye girişin nasıl olacağını araştırıyor. Peki, YKS 2022 nasıl olacak kaç dakika?

2022 üniversite giriş nasıl olacak?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, baraj uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili konuştu. Özvar, “Tamamen sınavsız bir düzenleme değil. Sınavın değişmediği bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu daha çok rahatlatan, öğrencilerimizin üzerinden stresi kaldıran bir düzenlemedir” dedi.

YKS'de baraj puan kaldırılması ne anlama geliyor?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

YKS 2022 yerleştirme puanı nasıl belirlenecek?

Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

TYT AYT puanları hesaplanacak mı? Kimlerin TYT AYT puanı hesaplanacak 2022?

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversite programlarında baraj uygulanacak mı?

YÖK'ün düzenlemesinden önceki uygulamada, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyordu.

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Yani özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak.

Ayrıca, özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek ve basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

Tıp hukuk fakültelerinde başarı puanı koşulu var mı?

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.