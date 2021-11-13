2022 umre ne zaman açılacak Diyanet | Umre kayıtları ne zaman başlıyor 2022

Umre için kutsal topraklara gitmek isteyenler, Suudi Arabistan’ın Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarıp çıkarmadığını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’den umreye 2022 yılında gidilebilecek mi?

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2020 yılında Suudi Arabistan, hac vazifesi için ülke dışından misafir kabul etmedi. Sonrasında ise umre için belirli ülkelerden misafirler kabul edilmeye başlandı. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye; Pakistan, Hindistan, Endonezya, İran, Mısır gibi nüfusu fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türkiye’den umre ve hac için misafir kabul edilmiyor.

Yetkililer ve umre-hac acenteleri bu durumun son bulması için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye’den umreye kafilelerin gitmeye başlayacağı tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.