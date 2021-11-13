2022 umre ne zaman açılacak Diyanet | Umre kayıtları ne zaman başlıyor 2022
Umre ziyaretleri başladı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan bazı ülkelerden umre için misafir kabul etmiyor. Umreye gitmek isteyenler ise ‘Umre kayıtları ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, umreye ne zaman gidilebilecek? Umre Türkiye’ye ne zaman açılır?
Umre için kutsal topraklara gitmek isteyenler, Suudi Arabistan’ın Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarıp çıkarmadığını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye’den umreye 2022 yılında gidilebilecek mi?
2022 umre ne zaman açılacak Diyanet | Umre kayıtları ne zaman başlıyor 2022
2020 yılında Suudi Arabistan, hac vazifesi için ülke dışından misafir kabul etmedi. Sonrasında ise umre için belirli ülkelerden misafirler kabul edilmeye başlandı. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye; Pakistan, Hindistan, Endonezya, İran, Mısır gibi nüfusu fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türkiye’den umre ve hac için misafir kabul edilmiyor.
Yetkililer ve umre-hac acenteleri bu durumun son bulması için yoğun çaba sarf ediyor. Türkiye’den umreye kafilelerin gitmeye başlayacağı tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.