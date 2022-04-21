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Eğitim 2022 - TUS 1. Dönem Tercihleri başladı mı? 2022 TUS 1. dönem tercihleri ne zaman sona eriyor?
Eğitim

2022 - TUS 1. Dönem Tercihleri başladı mı? 2022 TUS 1. dönem tercihleri ne zaman sona eriyor?

2022 - TUS 1. Dönem Tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı, tercih işlemlerinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Peki, TUS kontenjanları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:10:00 -
2022 - TUS 1. Dönem Tercihleri başladı mı? 2022 TUS 1. dönem tercihleri ne zaman sona eriyor?

Merakla beklenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri başladı. Peti, TUS tercihleri ne zaman son?

2022 - TUS 1. Dönem Tercihleri başladı mı? 2022 TUS 1. dönem tercihleri ne zaman sona eriyor?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, "Değerli hekimlerimiz, 2022-TUS 1. Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 19-26 Nisan 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri 19 Nisan'da başladı. 2022-TUS tercih işlemleri 26 Nisan saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin " ais.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. Adaylar, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'ndaki ilke ve kurallara göre tercihlerine yerleştirilecek. Adayların, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 2022-TUS 1. Dönem yerleştirmeye ilişkin genel bilgi ve tabloları dikkatle incelemeleri istendi.

TUS nedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır.

2022 - TUS 1. Dönem kontenjanları için tıklayınız

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