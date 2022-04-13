2022 tediye ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 ikinci tediye ne zaman ödenecek?

İlave tediye ödemeleri her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediye ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi. Peki 2021 ilave tediye ödemeleri yattı mı? Son dakika... İlave tediye ne zaman yatacak? Nisan ayı hem emekliler hem de kamu işçileri için ikramiye ayı niteliğinde. 700 bin işçiye (tediye) ikramiye ödemeleri kapsamında 13 günlük ödeme yapılacak. İkramiye ödemeleri 29 Nisan'da hesaplara yatacak. Peki en düşük ikramiye ödemesi ne kadar olacak?

İlave tediye 2. ödemeler ne zaman?

Nisan ayının gelmesiyle yaklaşık 700 bin kamu işçisini ikramiye yani ilave tediye heyecanı sardı. Yaklaşık 700 bin işçiye 13 günlük ikramiyeleri 29 Nisan'da yatırılacak. İkramiyeler her yıl 52 gün üzerinden alınıyor.

2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. Tediye ödemelerinde 3 günlük ikinci bölümü de 29 Nisan 2022'de hesaplara yatacak.

26 günlük tediye ödemesi ne zaman yatacak?

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak. Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak.