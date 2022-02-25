2022 Şampiyonlar Lig finali nerede oynanacak?

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede oynanacak?

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüşmek amacıyla olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs 2022'de Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değiştirildi.

Final karşılaşması Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'de oynanacak. Ayrıca alınan bir başka karar göre de Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlar, UEFA organizasyonlarında evindeki maçları tarafsız sahada oynayacak.