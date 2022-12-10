  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 2022 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi
Dünya

2022 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi

2022 Nobel Ödülleri, İsveç'te düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 21:50:00 -
2022 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2022 fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel Ödülleri düzenlenen törende sahiplerine verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'da 2022 Nobel Ödülleri töreni Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlendi. Törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Fizik ödülünü Alain Aspect, John F. Clauser, Anton Zeilinger, tıp ödülünü Svante Paabo, kimya ödülünü Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal ve K. Barry Sharpless, edebiyat ödülünü Annie Ernaux, ekonomi ödülünü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig aldı.

Bu yıl Stockholm'de düzenlenen törene Rusya ve Belaruslu yetkililer davet edilmedi. Covid-19 salgını nedeniyle ödül törenleri, 2020 ve 2021 yılında gerçekleştirilememişti.

Nobel ödüllü bilim insanı ilan etti: Müslümanların tuttuğu oruç...
Nobel ödüllü bilim insanı ilan etti: Müslümanların tuttuğu oruç...

Sağlık

Nobel ödüllü bilim insanı ilan etti: Müslümanların tuttuğu oruç...

Nobel ödüllü ekonomistten muhalifleri çıldırtacak açıklama: Faiz artışları enflasyonu kötüleştirebilir
Nobel ödüllü ekonomistten muhalifleri çıldırtacak açıklama: Faiz artışları enflasyonu kötüleştirebilir

Ekonomi

Nobel ödüllü ekonomistten muhalifleri çıldırtacak açıklama: Faiz artışları enflasyonu kötüleştirebilir

Nobel ödüllüydü! Katolik rahip hakkında 'cinsel istismar' iddiası
Nobel ödüllüydü! Katolik rahip hakkında 'cinsel istismar' iddiası

Dünya

Nobel ödüllüydü! Katolik rahip hakkında 'cinsel istismar' iddiası

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Paabo kimdir, kaç yaşında?
2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Paabo kimdir, kaç yaşında? "Lisan geni" FOXP2...

Aktüel

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Paabo kimdir, kaç yaşında? "Lisan geni" FOXP2...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23