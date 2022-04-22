2022 MSÜ tercih tarihleri: MSÜ 2022 tercihleri son gün ne zaman? 2022 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü gerçekleştirilirken sınav sonuçları 14 Nisan günü açıklandı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasında sonra gözler hem MSÜ tercih tarihlerinde hem de MSÜ taban puanlarındaydı. Peki MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ tercihlerinde son tarih ne zaman?

2022 MSÜ tercihleri başladı mı?

2022 MSÜ tercihleri ne zamana kadar yapılacak? MSÜ 2022 tercihleri başladı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır" denildi.

2022 MSÜ taban puanları açıkladı mı?

MSÜ 2022 taban puanları belli oldu mu? 2022 MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2022-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemli.

2021 kadın-erkek taban puanları ise şu şekilde:

MSÜ taban puanları erkek

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ taban puanları kadın

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268