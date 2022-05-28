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Eğitim 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ personeltemin tercih sonuç sorgulama!
Eğitim

2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ personeltemin tercih sonuç sorgulama!

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçları sonrası adaylar MSÜ tercihlerini 13 Mayıs’a kadar tamamladı. 2022 MSÜ tercihlerinin sona ermesile birlikte 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ personeltemin tercih sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:25:00 - 2022-05-28 14:30:07
2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ personeltemin tercih sonuç sorgulama!

Askeri öğrenci adaylarının 2022 MSÜ tercih işlemleri tamamlandı. MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 13 Mayıs’a kadar personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapıldı. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Peki 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2022 MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercihlerini gerçekleştirdi. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59’a kadar tamamladı. MSÜ tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi 2022 MSÜ tercih sonuçlarını beklemeye başladı.

2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih sonuçları olumlu değerlendirilen adaylar sonraki süreçte mülakat sınavında fiziki yeterlilik, evrak kontrolü, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi gibi aşamalara katılacaklar. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrası MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden 'güncel duyurular' ekranından açıklanacak.

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