Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022'de yapıldı. MSÜ sonuçları ise 14 Nisan'da ilan edildi. Tercih işlemlerini tamamlayanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar tamamladı.

Tercihlerini tamamlayanlar ise gözlerini sonuçlara çevirdi. MSÜ tercih sonuçları 17 Haziran 2022'de ilan edilecek.

MSÜ adaylar okullara nasıl yerleştirilecek?

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2022-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2022 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.