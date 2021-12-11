2022 yılı itibariyle pek çok kalemde fiyat artışı yapılacak. Yeni yılla birlikte mezarlık fiyatlarında da artış gözlenecek. Pek çok kişi ise mezar fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, mezarlık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul’da mezarlık fiyatları ne oldu?

2022 mezarlık ücretleri ne kadar? Mezar ücretleri 2022 kaç para?

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde mezar yeri bulmak bir hayli güçleşti. Şehir merkezine yakın mezarlıklarda ya yer yok ya da fiyatları bir hayli yüksek. 2022 yılı zam oranı henüz açıklanmadı. 2021 yılında İstanbul’da geçerli olan fiyatlar ise ilçeden ilçeye göre farklılık gösteriyor. 2021 yılı mezarlık yeri fiyatları İstanbul için 1 Nisan’da güncellenmişti.

İstanbul'da belirlenen tarifeye göre boş mezar yeri fiyatları bulunduğu gruba göre 2 bin 400 lira ile 37 bin 400 lira arasında değişiyor.

1 Nisan 2021’de açıklanan rakamlar şöyle:

Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet’te cenaze için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600’e çıkarıldı.

Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar gibi 2. Grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1.100 liradan 1.200 liraya yükseltildi.

Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi 3. Grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Daha çok daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu 4. Grupta ise cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, boş mezar yeri 2 bin 200 liradan 2 bin 400 liraya yükseltildi.

Ekaliyet olarak nitelendirilen gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezar yeri 7 bin 150 liradan 7 bin 800 liraya çıktı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyonu ise 2022 yılında uygulanacak mezar yeri tarifesini belirledi. Konu belediye meclisine taşındı.

Mezarlık Şube Müdürlüğü'nden gelen fiyat tarifelerine göre Asri Mezarlığı ve Kıranköy Mezarlığında (Aynı kişi en fazla 2 kişilik mezar yeri satın alabilir )büyükler için mezar yeri adet fiyatı büyüklerde 13 bin TL + KDV'den 2022 yılında KDV dahil 20 bin TL olması teklif edildi. Bu mezar yerlerinde 7 ve daha küçük yaştaki çocuklardan mezar yeri ücreti alınmayacak.

Derecik Mezarlığında birinci bölüm tek kişilik mezar yeri (cenaze esnasında) ücretinin 170 TL + KDV'den 2022 yılında KDV dahil 250 TL olması, 0-7 yaş arası çocuklar için ise 120 TL olması teklif edildi. İkinci mezar yeri için ise 425 TL + KDV olan fiyatın 600 TL olması teklif edildi. Madde, 7 ve daha alt yaş grubundaki çocukların mezar yeri ücretinin 'ücretsiz' olarak düzeltilmesi ile komisyonda kabul edildi.

Ayrıca Derecik Mezarlığında ikinci bölüm (cenaze olmadan) tek kişilik mezar yeri adeti KDV hariç 7 bin TL olan fiyatı, 2022 yılında KDV dahil 10 bin TL olması teklifi komisyonda kabul edildi. Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Şube Müdürlüğü tarafından kefen, yıkama, mezar tahtası ile diğer defin masraflarının yanı sıra iller arası cenaze nakili ve mezar açma-kapama hizmeti de ücretsiz olarak verilmesi teklifi komisyondan geçti.

Umumi (fakir) mezar yeri fiyatları ise ücretsiz olarak komisyondan geçti. Umumi mezar yerinde bulunan varisleri tarafından mezar yapımı için tapu verilmesi talep edildiğinde yer bedeli ücreti ise büyükler için KDV hariç 170 TL'den 2022 yılında KDV dahil 250 TL'ye çıkartılması teklifi kabul edildi. Çocuklardan alınan 120 TL ücret ise 2022 yılında 'ücretsiz' olarak değiştirilerek komisyondan meclise havale edildi.