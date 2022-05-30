2022 MEB il içi öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bugüne kadar il içi atamaları takvimi konusunda bir açıklama yapmazken geçmiş yıllarda bu dönemlerde atama süreçleri belli olmuştu. Geçtiğimiz yıl il içi atama takvimini eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştı. Söz konusu atamalara ilişkin duyurunun Haziran ayında yapılacağını açıklayan Bakan Selçuk, il içi, il dışı ve özür grubu atamalarının ise temmuz-ağustos aylarında yapılacağını belirtmişti.

2022 il içi atamalar temmuz ayının 1,2 ve 3. haftalarında, İl dışı atamalar temmuz sonu ile ağustosun 1. ve 2. haftalarında, Özür grubu atamaları ise ağustosun 3. ve 4. haftalarında yapılacağı tahmin ediliyor. Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yaz dönemi başlayacak il içi, il dışı ve mazeret atama sürecinde öğretmenlerimizin taleplerinin karşılanabilmesi için normların güncel tutulmasını, il/ilçe emri uygulamasının yeniden değerlendirilmesini, sıra atamalarının tekrar hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettik." demişti.