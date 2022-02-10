2022 MEB AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları 2022 nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. MEB AÖL 2. Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir. AÖL kayıt işlemini yapanlar ve AÖL 1. dönem ders seçimini gerçekleştiren öğrenciler MEB 2022 AÖL 2. dönem sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyordu. MEB’den yapılan son dakika açıklamasında 2. dönem AÖL sınav tarihi netleşti. Peki AÖL 2. dönem sınavı ne zaman olacak? 2022 MEB AÖL 2. dönem sınav tairhi ne zaman? İşte detaylar.

2022 MEB AÖL 2. dönem sınavı ne zaman?

AÖL 2. dönem sınavları 1 Mart saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

2022 AÖL 3. sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek. E-sınav'a katılacak öğrenciler MEB'in belirlediği binaların sınav salonlarında, bilgisayar üzerinden kamera ve gözetmen eşliğinde sınavlara katılacak.

AÖL 2. dönem ders seçimi nasıl yapılır?