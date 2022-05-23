Hayalindeki liseye yerleşmek isteyenler LGS hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS sınav giriş yerleri nereden öğrenilebilir?

2022 LGS sınavı: LGS sınav yeri ne zaman belli olacak?

LGS 2022 5 Haziran Pazar günü yapılacak. LGS başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapıldı. LGS sınav giriş yerleri ise 27 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Sınav giriş belgelerine e-Okul üzerinden erişim sağlanabilecek.

LGS kaç soru kaç dakika?

2021 yılında yapılan LGS’de birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verildi.