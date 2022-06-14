Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sınava girenlerin gözü kulağı ise sonuçların açıklanacağı tarih ve kontenjanlarda.

2022 LGS lise kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2022 lise kontenjanları belli oldu mu?

8.sınıf öğrencileri 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. LGS’ye girenler ise kontenjanları araştırmaya başladı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Özer, "Kontenjanlar belli oldu ama çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu oranlar genelde yüzde 12-13 bandında devam ediyor. Yine aynı şekilde olacak. İlaveler, çıkartılanlar olabilir. Geçen seneki oranla hemen hemen aynı olacak. Belki biraz artmış olabilir. Öğrencilerimiz rahat bir şekilde istedikleri okullara girebilecekler. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak” ifadesini kullandı.

LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak ve süreç ardından başlayacak. Kontenjanlarla ilgili güncel bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.