2022 LGS başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 LGS sınav tarihi

Ortaokul öğrencileri her sene olduğu gibi bu sene de Haziran ayında Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İlköğretimden ortaöğretime geçişte zorunlu olan LGS için tarihi açıkladı. Peki 2022 LGS başvuruları ne zaman? 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

2022 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı. 2022 LGS başvuru tarihleri açıklanmadı. 2022 LGS kılavuzu yayınlandığında detaylara haberimizde yer vereceğiz. Önceki başvuruların nisan ayında alınmasıyla, önümüzdeki başvuruların da nisan ayında alınacağı öngörülüyor.

LGS sınavı hangi bölümden ne kadar soru soruluyor?

LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.

LGS başvurusu nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları e-okul’dan yapılabilecek mi? LGS 2019 kılavuzuna göre başvurular e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. Ayrıca LGS başvurusu yapacak öğrencilerin bilgilerini okul müdürlüklerine güncelletmeleri gerekiyor. Haberimizden LGS başvuruları ile ilgili detaylara ve e-Okul LGS başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. E-OKUL LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS nasıl yapılacak?

LGS başvuru süreci Milli Eğitim Bakanlığı LGS kılavuzunda şu şekiklde ifade edildi: “Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.” Özetleyecek olursak öğrenciler veya öğrenciler adına velileri e-Okul sistemi üzerinden LGS’ye başvurabilecekler. Ancak öğrencilerin bilgilerini okul müdürlüklerine güncelletmeleri gerekmektedir.