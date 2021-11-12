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İSLAM 2022 Kurban bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi gün 2022?
İSLAM

2022 Kurban bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi gün 2022?

Kurban bayramı ne zamana denk geliyor? 2022 yılına kısa bir zaman kala pek çok kişi bayramların da hangi tarihlere denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı ne zamana denk gelecek? 2022 yılı kurban bayramı ne zaman? Kurban bayarım tarihi 2022? Kurban bayramı hangi aya denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:04:00 -
2022 Kurban bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi gün 2022?

2022 yılı dini günleri merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi 2022 yılında kurban bayramının hangi tarihlere denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı hangi ay?

2022 Kurban bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı hangi gün 2022?

Kurban bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor. Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kurban bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek.

2022 yılı dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

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