2022 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? KPSS ÖABT sınavı ne zaman?

KPSS lisans sınavlarından olan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yarın tüm yurt genelinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev almak isteyen öğretmenlerin katılım göstereceği KPSS ÖABT sınavı tarihi adaylar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM 2022 ÖABT sınav takvimini açıkladı.

2022 KPSS ÖABT ne zaman?

KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022’de yapılacak.

KPSS 2022 başvuruları ne zaman?

KPSS ön lisans başvuruları 03.08.2022 tarihinde başlayacak ve 15.08.2022 tarihinde sona erecek. Sınav ise 02.10.2022 tarihinde düzenlenecek. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek. KPSS ortaöğretim oturumu için başvurular 01.09.2022 tarihinde alınmaya başlanacak ve 13.09.2022 tarihinde sona erecek. Sınav ise 06.11.2022 tarihinde yapılacak.