2022 KPSS ÖABT başvurusu ne zaman, son gün ne zaman? KPSS ÖABT ücreti ne kadar?

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek. KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde yapılacak.

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) ücreti ne kadar?

KPSS ÖABT sınav ücreti ne kadar? Sınav Ücreti:Her bir oturum için 115 TL,

KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yatacak?

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)