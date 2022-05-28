2022 KPSS ÖABT başvurusu ne zaman, son gün ne zaman? KPSS ÖABT ücreti ne kadar?
2022 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları KPSS sınavına katılacaklarca merak ediliyor. ÖSYM tarafından öğretmen adayların öğretmen kadrolarına atanabilmeleri için gerçekleştirilen KPSS ÖABT için geri sayım başladı. ÖABT KPSS ne zaman? 2022 KPSS ÖABT sınav başvuruları ne zaman sona erecek?
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek. KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde yapılacak.
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) ücreti ne kadar?
KPSS ÖABT sınav ücreti ne kadar? Sınav Ücreti:Her bir oturum için 115 TL,
KPSS başvuru ücretleri hangi bankaya yatacak?
Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)