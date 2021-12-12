2022 KPSS Lisans-Ön lisans ve Ortaöğretim başvuruları! KPSS 2022 sınav tarihleri

2022 KPSS ne zaman? Lise-ortaöğretim ve önlisans ve lisans mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek 2022 KPSS sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2022 yılana sayılı günler kala kamu personel sınavına giripte kamu kurumlarında sözleşmeli ve kadrolu memur olarak iş başvurusunda bulunacaklar KPSS 2022 sınavına girmek için gün saymakta. KPSS sınavı lise-ortaöğretim ve önlisans mezunları tarafından iki yılda bir yapılırken, lisans mezunu olanların her yıl girdiği ve ÖSYM tarafından yapılan bir kamu kurumu sınavıdır. 2022 KPSS Ortaöğretim KPSS önlisans ve KPSS lisans sınavına hazırlananlar 2022 KPSS ne zaman yapılacak? 200 KPSS sınav başvurusu ne zaman başlayacak? gibi soruları sormakta.

2022 KPSS ne zaman?

KPSS sınav ve başvuru tarihi için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi ÖSYM başvuru takvimini internet sitesinden duyuracak. Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başlayıp ve 14 Haziran'da sona ermişti. İlk oturum ise 1 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Ancak 2022 ÖSYM sınav takviminin yayımlanması ile beraber bu yılki sınav tarihleri de belli olacak.

KPSS 2022 başvurusu ne zaman?

2022 KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.

Geçtiğimiz yıl KPSS lisans başvuruları 28 Mayıs tarihinde başladı ve 14 Haziran'da sona erdi. İlk oturum olan Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı.

En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.

KPSS başvuru şartları neler?

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.