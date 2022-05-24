2022 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS sınav ücretleri ne kadar?
KPSS lisans başvurusu yapacak olanlar sınav ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS lisans 2022 geç başvuru ücreti:
KPSS lisans hazırlıklarını sürdürenler sınav başvuru tarihini ve ücretleri araştırıyor. Peki, KPSS lisans başvuru ücreti açıklandı mı?
2022 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS sınav ücretleri ne kadar?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs Salı günü başladı. Başvuru işlemleri 6 Haziran 2022 saat 23.59’da sona erecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri sayfası üzerinden yapılıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru tarihleri ise 15-16 Haziran'da alınacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
KPSS 2022 takvimi
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde yapılacak.
31 Temmuz’da yapılacak olan KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 15-16 Haziran 2022... KPSS Lisans sonuçları ise 2 Eylül 2022'de ilan edilecek.
2022-KPSS ön lisans başvuruları 3-15 Ağustos 2022'de alınacak. 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 27 Ekim 2022'de açıklanacak.
2022-KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül tarihlerinde alınacak. 6 Ekim'de yapılacak olan sınavın sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruları 7-17 Ekim 2022'de alınacak. Geç başvuru tarihi olarak 25 Ekim 2022 açıklandı. 27 Kasım'da yapılacak olan sınavın sonuçları 16 Aralık 2022'de duyurulacak.