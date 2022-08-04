2022 KPSS alan bilgisi sınavı iptal edildi mi? 6-7 Ağustos 2022 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. KPSS 2022 genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavının iptal edilmesinden sonra 6-7 Ağustos’ta yapılacağı ÖSYM KPSS kılavuzunda yer alan KPSS alan bilgisi sınavının ertelenip ertelenmediği merak edilmeye başlandı. Peki bu hafta sonu yapılacak olan KPSS alan bilgisi sınavı iptal edildi mi? KPSS 2022 alan bilgisi sınavı tarihi ne zaman? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ertelendi mi, ÖABT ne zaman yapılacak? İşte 2022 KPSS lisans sınav takvimine ilişkin son dakika haberleri:
Son dakika haberine göre, ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Peki KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? KPSS sınavları tamamen iptal mi edildi? 2022 KPSS sınav takvimi ne zaman açıklanacak?
2022 KPSS alan bilgisi sınavı iptal edildi mi?
KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini söyleyen Ersoy, iptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvimin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını aktaran Ersoy şu şekilde konuştu: "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."