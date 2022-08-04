2022 KPSS alan bilgisi sınavı iptal edildi mi? 6-7 Ağustos 2022 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika haberine göre, ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Peki KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? KPSS sınavları tamamen iptal mi edildi? 2022 KPSS sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS alan bilgisi sınavı iptal edildi mi?

KPSS 2022 alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini söyleyen Ersoy, iptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvimin en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını aktaran Ersoy şu şekilde konuştu: "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."