Kaymakamlık Sınavı’na hazırlananlar sınav tarihinin değişip değişmediğini araştırıyor. Peki, Kaymakamlık sınavı başvuruları bitti mi?

2022 Kaymakamlık sınav başvuruları ne zaman sona erecek?

İptal edilen KPSS sebebiyle, ÖSYM takviminde değişikliğe gidildi. 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 16 Ekim 2022 tarihine alındı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022'de, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022'de, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022'de; 2 Ekim 2022'de yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı'nın 9 Ekim 2022'de; 18 Eylül 2022'de yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022'de tarihinde; 13 Kasım 2022'de yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022'de yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Başvuru işlemleri 2 Ağustos'ta başladı. Başvuru işlemi 9 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. Geç başvuru işlemleri ise 17 Ağustos 2022'de alınacak. Kaymakamlık sınavı başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. 17 Ağustos'ta başvuru yapacak olanların 465 TL ödemesi gerekecek.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin SosyoEkonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.