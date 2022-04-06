2022 ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? MEB 2022 tatil takvimi:
2022 ikinci ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimi merak ediliyor. İlköğretim ve ortaöğretimlerde eğitim öğretim dönemi devam ederken, dönemin ikinci ara tatili olan nisan tatili için geri sayım başladı. Google'da ise ikinci dönem ara tatil merak konusu oldu. Peki nisan ara tatili ne zaman? İkinci ata tatil kaç gün? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakalığı tarafından 2019 yılından itibaren uygulamaya konulan ikinci ara tatil takvimi nisan ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde merak konusu oldu.
Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?
Okullarda birinci yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erdi.
İkinci dönemdeki ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.
Yüz yüze eğitim başladı: 6 Eylül 2021 tarihinde başladı. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatili 15 Kasım -19 Kasım 2021 tarihleri arasında yaptı. Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi- 4 Şubat 2022 Cuma tarihleri arasında tamamlandı.
İkinci dönem ara tatili: 11 Nisan-15 Nisan 2022
İkinci dönem: 7 Şubat 2022 Pazartesi- 17 Haziran 2022 Cuma