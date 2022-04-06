2022 ikinci ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? MEB 2022 tatil takvimi:

2022 ikinci ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimi merak ediliyor. İlköğretim ve ortaöğretimlerde eğitim öğretim dönemi devam ederken, dönemin ikinci ara tatili olan nisan tatili için geri sayım başladı. Google'da ise ikinci dönem ara tatil merak konusu oldu. Peki nisan ara tatili ne zaman? İkinci ata tatil kaç gün? Nisan ara tatili ne zaman başlayacak?