2022 hakim savcı atama yapıldı mı? HSK hakim savcı atama listesii:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 46 cumhuriyet savcısı adayı ile 49 hakim adayının atamasını gerçekleştirdi. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adaylarının atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete hakim savcı atama kararları yayınladı. Resmi Gazete atamalarına göre, 95 hakim savcı adayın ataması yapıldı. Atama kararları ad çekme sonucuna göre belirlendi. Karara göre, 46 Cumhuriyet savcısı adayı ile 49 hakim adayı 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

HSK hakim savcı atamaları listesi

Erzurum Cumhuriyet savcı adayı Ümit Fırat Gölküy Ordu Cumhuriyet savcılığına, Kayseri Hakim adayı Osman Yorulmaz, Çorlu Hakimliğine, Ankara Batı Hakim adayı Yüksel Özmen Uşak hakimliğine, Ankara Hakim adayı Ahmet Taha Gedikli İnebolu hakimliğine, Denizli cumhuriyet savcısı adayı Hüseyin Dağ Savaştepe Balıkesir cumhuriyet savcılığına, Gaziantep cumhuriyet savcı adayı Kadriye Sarıoğlu Orhaneli Bursa cumhuriyet savcılığına atandı.





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