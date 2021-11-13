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İSLAM 2022 hac fiyatları ne kadar 2022 hac ücretleri ne kadar? Diyanet hac fiyatları 2022 kaç TL
İSLAM

2022 hac fiyatları ne kadar 2022 hac ücretleri ne kadar? Diyanet hac fiyatları 2022 kaç TL

Hac ücreti açıklandı mı 2022 | Koronavirüs salgını sebebiyle hac ve umre ziyareti için Türkiye’den Suudi Arabistan’a ziyaretçi kabul edilmiyor. 2022’de hac görevini yerine getirmek isteyenler ise kayıtların ne zaman alınacağını, ücretleri araştırıyor. Peki, 2022’de hac olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:32:00 -
2022 hac fiyatları ne kadar 2022 hac ücretleri ne kadar? Diyanet hac fiyatları 2022 kaç TL

Hac vazifesini yerine getirmek isteyenler; 2022’de hac için Türkiye’den ziyaretçi kabul edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, hac ücretleri belli oldu mu?

2022 hac fiyatları ne kadar 2022 hac ücretleri ne kadar? Diyanet hac fiyatları 2022 kaç TL

Hac vazifesini yerine getirmek isteyenler 2022 yılı hac ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, hac kayıtları ne zaman başlayacak?

2020 yılında Suudi Arabistan, hac vazifesi için ülke dışından misafir kabul etmedi. Sonrasında ise umre için belirli ülkelerden misafirler kabul edilmeye başlandı. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye; Pakistan, Hindistan, Endonezya, İran, Mısır gibi nüfusu fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türkiye’den umre ve hac için misafir kabul edilmiyor.

Yetkililer ve umre-hac acenteleri bu durumun son bulması için yoğun çaba sarf ediyor. 2020 yılında kurada ismi çıkan ve kesin kayıtlarını yaptıran adayların ise hakları salkı tutuluyor. Şayet 2022 yılında Suudi Arabistan kapılarını Türkiye’ye açarsa, 2020’de kayıt yaptıranlar da kutsal topraklara adım atabilecek.

2022 yılında Türkiye'den hac kafilesinin yola çıkıp çıkmayacağı belli değil. Bu sebeple fiyatlara ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

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