2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 EKPSS sınav sonuçları sorgulama!
2022 EKPSS sınavı 24 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. 95 bin adayın ter döktüğü EKPSS sınavının soru eve cevapları yayınlandı. 2022 EKPSS sorularına bakarak EKPSS puanını hesaplamaya çalışanlar 2022 EKPSS sınavı ne zaman açıklanacak? EKPSS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorularını sormaya başladı. İşte ÖSYM 2022 EKPSS sonuçlarının açıklama tarihi.
Türkiye’de 81 il merkezinde saat 10.15’te tek oturum halinde başlayan sınavda toplam 60 soru yer aldı. Sınava ortaöğretim grubunda 58 bin 849, lisans grubunda 18 bin 319, ön lisans grubunda 17 bin 849 aday başvurdu.
2022 EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM 2022 EKPSS sınavına ilişki soru ve cevapları yayınladı. EKPSS soruların yayınlanmasından sonra adaylar bu kez de EKPSS sınavı sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları 20 Mayıs’ta açıklanacak.
ÖSYM EKPSS sınav soruları ve cevaplarını yayımlandı!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2022-EKPSS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar, 2022-EKPSS temel soru kitapçıklarına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.