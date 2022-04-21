2022 EKPSS sınav salonuna en son giriş saati kaç? EKPSS sınavına saat kaçta alınmayacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 EKPSS sınav yerleri 14 Nisan tarihinde erişime açıldı. EKPSS 2022 sınava giriş belgesi almak isteyen adaylar, T.C. Kimlik numarası, şifresi ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak, sınav belgesini indirebilir.

2022 EKPSS sınavı ne zaman, saat kaçta?

24 Nisan 2022 Pazar günü 81 ilde eşzamanlı olarak saat 10.15'te başlayacak ve tek oturum olarak yapılacak.

EKPSS sınavına saat kaçta alınmayacak?

Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

EKPSS sınav soru sayısı kaç?

Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır.

Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

EKPSS sınavı nasıl yapılacak?

Bu alanda adaylar kendi engellerine uygun seçeneği işaretleyeceklerdir. Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanmak istemeyen adaylara 9 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı verilecektir. Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı kullanmak istemeyen ancak, soru kitapçığını okuyamayacak durumda olan görme engelli adaylara, zihinsel engelli adaylar ile genel engelli grubunda olan CP hastalarından ellerini kullanamayan ve/veya başını sabit tutamayan adaylara istedikleri takdirde sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı verilebileceklerdir. Genel engelli grubunda olan ortopedik engelli adaylardan ellerini kullanamayan adaylar da istedikleri takdirde sınavda sadece işaretleyici yardımı alabileceklerdir. Bu durumdaki adayların dışında kalan adaylar sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alamaz.

Dikkat: Sınava başvuru esnasında okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adaylara, sınavda soruları sınav görevlileri okuyacak, adayların soruları okumasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Adayın kendisi de soruları okuduğu takdirde sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınavda okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep edecek adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sadece, Zihinsel Engelli Grubunda olup okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alan adayların (varsa) şekilli sorularda soru kitapçığına bakmalarına izin verilecektir.