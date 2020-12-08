2022 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katıldı. A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Katar Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakipleri çekilen kur ile belli oldu.

2022 Dünya Kupası maçları nasıl oynanacak?

Ülkelerin 6'şarlı ve 5'erli gruplarda yer alacağı Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası için mücadele edecek. Grup ikincisi olan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak. Eleme maçları 2021 mart ile kasım arasında oynanacak. Katar’da 21 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri şu şekilde oluştu:

Dünya Kupası maçları hangi grupta hangi takım var?

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksenburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Likneştayn

2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

2022 Dünya Kupası takvimi açıklandı. İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım 2022'de başlayacak. Ev sahibi Katar'ın A grubu'ndaki maçıyla başlayacak 2022 Dünya Kupası'nın açılışı Al Khor şehrindeki 60 bin kişilik Al Bayt Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

2022 Dünya Kupası finali ne zaman?

3-6 Aralık tarhilerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek.

2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.