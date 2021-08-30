2022 Dünya Kupası Elemeleri ne zaman? Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçları ne zaman?

A Milli Takımın Eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman saat kaçta? Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar...

Türkiye Karadağ maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye Karadağ maçı ne zaman- Türkiye Karadağ maçı saat kaçta? Türkiye, 1 Eylül 2021 tarihinde, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ ile karşılaşacak.

Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Cebelitarık Türkiye maçı ne zaman? Cebelitarık Türkiye maçı saat kaçta? Karabağ maçı sonrası Cebelitarık’a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül’de Cebelitarık ile Victoria Stadyumu’nda oynayacak.

Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Hollanda Türkiye maçı ne zaman? Hollanda Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül’de Amsterdam Johan Cruijf Arena’da Hollanda ile yapacak.

Öte yanan A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları programı açıklandı.

A Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de statta gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlılar, Hollanda maçı için ise 5 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te Malaga'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine gidecek. Kafile aynı akşam bir antrenman yapacak. Hollanda müsabakası öncesi Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 6 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Bu karşılaşmanın son çalışması ise TSİ 21.00'de yine statta olacak. A Milli Takım kafilesi 8 Eylül Çarşamba günü Amsterdam'dan TSİ 15.00'te hareket edecek uçakla İstanbul'a dönecek.

Avrupa Şampiyonası puan durumu

2022 Dünya Kupası Türkiye Grubu puan durumu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri puan durumu